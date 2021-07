Nella scorsa stagione Karol Linetty, quando è stato impiegato da Marco Giampaolo prima e da Davide Nicola, è stato sempre impiegato come mezzala sinistra. Nel ritiro del Torino a Santa Cristina Valgardena, il tecnico Ivan Juric lo ha spesso provata come trequartista nel suo 3-4-2-1.



E' lo stesso ruolo in cui Linetty gioca nella nazionale della Polonia, con cui ha sempre disputato buone prestazione. Proprio nella posizione di trequartista spera di potersi riscattare anche con la maglia granata.