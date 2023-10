Ivan Juric l'ha annunciato alla vigilia della partita contro il Lecce: "D'ora in poi giocheremo con due attaccanti". Detto, fatto. E' così che contro la formazione salentina il Torino si è schierato con il 3-5-2, un modulo che potrà essere riproposto anche nelle prossime partite.



Ma con la nuova disposizione tattica, Nikola Vlasic sarebbe destinato alla panchina? La risposta è no, perché il croato potrebbe arretrare anche nella posizione di mezzala offensiva, con compiti di inserimento con la squadra che in fase di possesso potrebbe così passare al 3-4-1-2.