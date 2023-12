Nuovo capitolo del controverso rapporto tra Ivan Juric e Nemanja Radonjic. Come riporta Tuttosport, durante l'ultimo allenamento in vista della sfida all'Atalanta, ci sono state scintille tra il giocatore e l'allenatore. Juric deciderà solo dopo la rifinitura se portarlo in panchina o estrometterlo nuovamente, come successo prima del derby con la Juventus. La rottura tra i due è evidente e un addio a gennaio appare ora scontato.