Di seguito il report del Torino:



Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia. Due programmi per i granata: i calciatori reduci dal derby di sabato sera hanno dapprima eseguito una sessione sulla parte atletica in palestra e poi svolto un allenamento aerobico in campo. Seduta tecnico-tattica, invece, per gli altri elementi attualmente a disposizione. Nuovo stop per Millico: per l’attaccante esami nelle prossime ore. Terapie per Murru e Verdi, così come per Ansaldi a causa di un affaticamento ai flessori della coscia destra: anche per lui previsti accertamenti strumentali. Per Baselli, infine, lavoro personalizzato tra campo e palestra. Domani in calendario doppia sessione.