Il tampone molecolare al quale si sottoporrà quest'oggi dirà se Josip Brekalo potrà essere o no a disposizione di Ivan Juric per la partita di sabato del Torino contro la Salernitana.



ll fantasista croato è risultato positivo al Covid dopo aver raggiunto il ritiro della nazionale della Croazia ed è rimasto in isolamento a Zagabria. Ivan Juric spera di poter recuperare il suo numero 14, considerato che sulla trequarti dovrà fare a meno anche dell'infortunato Dennis Praet e dello squalificato Tommaso Pobega.