Uno dei calciatori che il Torino ha seguito nell'ultima sessione di mercato è Roberto Pereyra, anche se l'accordo non è poi stato trovato. Il trequartista argentino non ha trovato ancora nessuna squadra ed è al momento senza squadra ma le possibilità che possa accasarsi nel club granata sono al momento nulle.



Il Torino non farà un altro tentativo per Pereyra, né per nessun altro calciatore svincolato: la squadra di Ivan Juric rimarrà così almeno fino al mercato di gennaio.