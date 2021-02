Se Lazio-Torino si dovesse giocare, Mergim Vojvoda potrebbe avere la grande occasione si mettersi in mostra agli occhi di Davide Nicola. Il terzino kosovaro, complice l'esplosione di Wilfred Singo che è diventato ormai un titolare inamovibile della squadra granata, non gioca titolare in campionato dalla trasferta in casa della Roma dello scorso 17 dicembre.



Poi un infortunio alla spalla aveva ridotto ulteriormente gli spazi per Vojvoda, che ora potrebbe tornare titolare.