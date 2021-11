Uno dei giocatori del Torino che ha trovato meno spazio in questa prima parte di stagione è Simone Zaza, che ha anche dovuto saltare alcune partite a causa di un problema al ginocchio. L'infortunio di Andrea Belotti potrebbe però ora permettergli di avere maggiore spazio in campo.



Il principale candidato alla sostituzione di Belotti è Antonio Sanabria, ma nelle prossime settimane Zaza potrebbe accumulare minuti subentrando a partita in corso.