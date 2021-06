Oggi è l'ultimo giorno da calciatore della Sampdoria di Gaston Ramirez, da domani infatti il trequartista uruguaiano sarà ufficialmente senza squadra. Il Torino era stato vicinissimo ad acquistarlo la scorsa stagione ma la trattativa saltò nelle ultime ore della sessione estiva perché lo stesso Ramirez chiese un ingaggio più alto di quello concordato.



Proprio il precedente della scorsa estate non ha finora fatto decollare la trattativa in questa stagione, il nome di Ramirez resta però nel taccuino di Vagnati e, se gli altri affari per la trequarti non dovessero andare in porto, la pista per l'uruguaiano potrebbe riaprirsi.