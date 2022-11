Il Mondiale in Qatar che sta per iniziare sarà una vetrina importanti per i vari calciatori impegnati, in particolari quelli delle nazionali più piccole. A osservare da vicino i vari giocatori ci saranno anche il dt del Torino, Davide Vagnati, e i vari osservatori.



Nel mercato di gennaio il dt, fresco di rinnovo, avrà il compito di completare la squadra e proprio in Qatar cercherà eventuali nuovi acquisti per Ivan Juric.