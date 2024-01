Torino, occhi su Angelino: le ultime tra Lipsia e Galatasaray

Il Torino piomba su un terzino sinistro spagnolo. Si tratta di Angelino, classe '97 di proprietà del Lipsia ma attualmente in prestito al Galatasaray. Come riportato dalla stampa turca, i granata sono attivi su questo fronte, con il tentativo di affondo decisivo atteso per le prossime ore. L'obiettivo è quello di portarlo in Italia a titolo temporaneo.