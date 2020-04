Scamacca e Pinamonti sono i due attaccanti in cima alla lista del Torino sul mercato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in porta la prima scelta è il romeno Radu, di proprietà dell'Inter, in prestito al Parma. Le altre candidature sono quelle di Gori (Pisa), Montipò (Benevento), Paleari (Cittadella) e Lezzerini (Venezia).



In difesa spicca la nuova generazione del made in Italy: Ranieri, di proprietà della Fiorentina ma in prestito all'Ascoli. Sulla fascia sinistra è quasi un ballottaggio tra Federico Dimarco (22 anni, al Verona in prestito dal’Inter) e Alessandro Tripaldelli del Sassuolo (21 anni). Sotto osservazione Marchizza.