Dopo due anni al Verona, Federico Dimarco torna ora all'Inter, la squadra proprietaria del suo cartellino del giocatore. Ma il terzino sinistro nelle prossime settimane potrebbe nuovamente lasciare il club nerazzurro: Ivan Juric lo ha infatti richiesto come rinforzo al Torino.



Non appena l'allenatore croato avrà firmato il suo contratto con la società granata (deve prima rescindere proprio con il Verona), il dt Davide Vagnati cercherà di capire se ci sono i margini per aprire una trattativa per portare Dimarco sotto la Mole.