Si muove il mercato in uscita del Torino. Per Iago Falque è arrivata un'offerta importante da Dubai, mentre la prospettiva russa continua ad essere sempre più concreta per Simone Zaza, che da giorni parla con lo Zenit San Pietroburgo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, domani può essere il giorno del ritorno alla Spal per il difensore Bonifazi, richiesto pure da Fiorentina e Parma. Ieri sono proseguiti i contatti con il Genoa per Parigini. Il Crotone vuole in prestito il centrocampista Adopo.