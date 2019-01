Per rinforzare il proprio reparto offensivo l'Empoli sta guardando in casa Torino: la società toscano ha infatti messo nel proprio mirino Vittorio Parigini e ha presentato un'offerta al club granata per avere il calciatore in prestito fino al termine della stagione.



Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi stanno valutando l'offerta ricevuto: quel che è certo è che il Torino in questa sessione di mercato sfoltirà il proprio attacco ma il candidato principale alla partenza è Simone Edera, che piace a Chievo Verona, Frosinone, Parma e Udinese.