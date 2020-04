La Fiorentina ha provato a prendere Andrea Belotti: è questo il retroscena di mercato che ha svelato il sito Violanews. Negli ultimi giorni di agosto, il presidente Rocco Commisso ha provato a intavolare una trattativa con il collega Urbano Cairo per riuscire ad acquistare il centravanti granata, ricevendo però un deciso no parte del patron del Torino.



La Fiorentina sarebbe stata disposta a mettere sul piatto 40 milioni di euro per riuscire ad acquistare il Gallo: una cifra comunque ritenuta troppo bassa dal Torino.