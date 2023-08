La Ternana ha posato i propri occhi su Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino che lo scorso anno Ivan Juric ha promosso dalla Primavera in Prima squadra. La società umbra ha avviato i contatti con quella granata per avere il giocatore in prestito. Ora tocca al Torino decidere se cedere Gineitis in prestito o tenerlo un'altra stagione alla corte di Ivan Juric.