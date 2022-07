La notizia arriva direttamente dalla Francia: il Torino è sulle tracce di Mickaël Cuisance. Il centrocampista francese è approdato lo scorso gennaio in serie A, quando il Venezia lo ha acquistato dal Bayern Monaco: ha collezionato appena 12 presenze in laguna ma ha dimostrato di avere buone qualità tecniche.



La trattativa è iniziata ma Cuisance non è l'unico giocatore seguito dal Torino per rinforzare il centrocampo.