Per Andrea Zaccagno potrebbe non esserci spazio nel Torino neanche nella prossima stagione. Il portiere, uscito dalla Primavera granata, dopo la buona stagione disputata prima con il Pro Piacenza poi con la Vibonese, ha infatti alcune richieste dalla serie C e la società granata potrebbe decidere di cederlo ancora una volta in prestito.



In particolare è il Cesena, nepromosso, ad aver posato i propri occhi su Zaccagno. Ma, in caso di ripescaggio in serie C, anche il Modena potrebbe puntare sul portiere di proprietà del Torino.