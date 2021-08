Il futuro di Jacopo Segre potrebbe essere ancora al Torino. Il centrocampista ha infatti conquistato il tecnico Ivan Juric e dovrebbe quindi restare in granata per tutta la stagione.



Nelle scorse settimane diverse squadre si erano fatte avanti per avere Segre in prestito, tra cui la Spal (dove il centrocampista aveva giocato nella seconda parte della scorsa stagione), ma le varie proposte sono state tutte al momento respinte.