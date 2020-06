Oltre che Armando Izzo, il Torino per arrivare a Radja Nainggolan (di rientro dal Cagliari) avrebbe offerto all'Inter anche Nicolas Nkoulou: è quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.



La società granata sarebbe disposta a cedere a quella nerazzurra entrambi i suoi difensori per ottenere in cambio il centrocampista belga in prestito con diritto di riscatto fissato a 10-11 milioni di euro, con lo stipendio (il belga percepisce 4,5 milioni di euro all'anno) pagato però per più della metà dai nerazzurri.