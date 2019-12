Quest'oggi Cristian Ansaldi si sottoporrà a degli esami strumentali che permetteranno di capire quando potrà tornare in campo, dopo l'infortunio che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo in Torino-Spal (ultima partita del 2019 della formazione granata).



Sembra difficile che l'argentino possa essere a disposizione di Walter Mazzarri per la partita in casa della Roma del 5 dicembre, ma Ansaldi spera di poter recuperare almeno per la gara di Coppa Italia contro il Genoa. Se ne sapremo di più dopo gli esami delle prossime ore.