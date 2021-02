Antonio Sanabria, finalmente, può iniziare ad allenarsi agli ordini di Davide Nicola: dopo essere guarito dal Coronavirus, l'attaccante paraguaiano è atteso quest'oggi al Filadelfia dove sosterrà il suo primo allenamento da quando è stato acquistato dal Torino.



A causa del Covid che aveva contratto appena sbarcato in Italia, Sanabria non aveva ancora potuto fare conoscenza del nuovi compagni di squadra: ora Nicola ha una freccia in più per il suo attacco.