Nikola Vlasic quest'oggi si sottoporrà a una nuova TAC, un esame necessario per poter tornare a lavorare agli ordini di Ivan Juric dopo essere svenuto in campo e aver battuto la testa negli attimi finali della partita contro l'Inter.



Il trequartista si era sottoposto a una TAC anche negli scorsi giorni, che aveva dato esito negativo: se sarà confermato il fantasista del Torino potrà essere a disposizione per la partita di giovedì di Coppa Italia contro il Frosinone.