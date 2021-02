Nuovo giro di tamponi per tutti i calciatori del Torino che, anche quest'oggi, non si sono potuti allenare al Filadelfia. L'esito dei nuovi test arriverà domani e la speranza è che non ci siano altri casi di positività al Covid: ricordiamo che al momento sono risultati positivi 7 calciatori più un componente dello staff medico della squadra.