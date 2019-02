Quest'oggi il Torino si ritroverà al Filadelfia per il primo allenamento di preparazione alla partita di domenica contro il Chievo Verona (calcio d'inizio alle ore 12.30) e Walter Mazzarri potrebbe tornare ad avere a disposizione Koffi Djidji.



Il difensore ivoriano è stato costretto a saltare le ultime due partite, quelle contro Napoli e Atalanta, a causa di un infortunio al ginocchio (parziale rottura del menisco). Dopo aver svolto delle specifiche terapie, Djidji quest'oggi dovrebbe tornare per la prima volta ad allenarsi con i propri compagni di squadra, con la speranza di essere disponibile per la partita contro il Chievo Verona.