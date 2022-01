Pietro Pellegri è l'obiettivo numero del Torino per rinforzare l'attacco. L'eventuale arrivo dell'attaccante, dopo che il Milan lo avrà riscattato dal Monaco, farebbe felice Ivan Juric, che è l'allenatore che lo ha lanciato in serie A quando non aveva ancora compiuto 16 anni.



​Il tecnico croato però non vorrebbe che Pellegri arrivasse con la formula del prestito secco ma preferirebbe che il Torino riuscisse a strappare l'accordo per avere il diritto di riscatto del cartellino del giovani centravanti.