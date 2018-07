Antonio Barreca non era l'unico giocatore del Torino assente questo pomeriggio al primo allenamento stagione al Filadelfia della squadra di Walter Mazzarri, oltre al terzino mancavano anche altri due giocatori che presto lasceranno il club granata: Mattia Aramu e Aelind Ajeti.



Il primo è reduce dal prestito alla Virtus Entella ed ora nel mirino dell'Hellas Verona (che dal Torino vorrebbe anche prendere il centrocampista Samuel Gustafson in prestito), il secondo, invece, dopo l'esperienza al Crotone terminata con la retrocessione in serie B, ha alcune richieste dall'estero.