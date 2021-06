Salvatore Sirigu nella prossima stagione non difenderà più la porta del Torino. Non è ancora noto quale sarà la prossima squadra dell'estremo difensore sardo, ma la sua avventura sotto la Mole è comunque certamente giunta al termine. Per la sua sostituzione il dt Davide Vagnati sta valutando alcune opzioni low cost.



Piace Antonio Mirante, svincolatosi dalla Roma, ma piace anche Etrit Berisha, portiere in forza alla Spal ma che nella prossima stagione vorrebbe tornare a cimentarsi in serie A.