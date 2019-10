Nicolas Nkoulou non sarà l'unico difensore del Torino che sarà costretto a saltare sabato il derby contro la Juventus. Tra gli assenti c'è anche Kevin Bonifazi. L'ex giocatore della Spal si è rotto una mano nell'allenamento di rifinitura prima di Torino-Cagliari, ha saltato le ultime due partite dei granata e ora guarderà dalla tribuna anche la stracittadina.



In difesa, almeno dal punto di vista numerico, il Torino è comunque coperto, sono infatti quattro i centrali che avrà a disposizione Mazzarri per il derby: Lyanco, Armando Izzo, Koffi Djidji e Gleison Bremer.