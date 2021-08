Il Torino ha definito la cessione in prestito di Jacopo Segre al Perugia, la società granata potrebbe però cedere agli umbri anche Ben Kone. In queste ore le due società stanno lavorando per il prestito del trequartista che, nelle ultime due stagioni, ha già giocato in serie B con la maglia del Cosenza.



Se l'affare si concretizzerà, si farà con la formula del prestito secco, senza diritto di riscatto in favore del club umbro.