In casa Torino è tempo di rinnovi di contratto. Tra gli appuntamenti che il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno in questi giorni c'è quello con gli agenti di Salvatore Sirigu, giocatore che è finito anche nel mirino del Napoli, che è legato alla squadra granata fino al 2019.



Ma oltre al titolare della porta del Torino, anche altri due estremi difensori potrebbero presto prolungare il proprio contratto, si tratta dei giovani Andrea Zaccagno e Tommaso Cucchietti. Entrambi sono reduci da un'ottima stagione in serie C, il primo con la maglia della Pistoiese e il secondo con quella della Reggina: i dirigenti granata credono nelle loro potenzialità e non vogliono perderli.