La difesa del Torino 2018/2019 potrebbe essere fortemente a tinte verdeoro. In rosa è già presente Lyanco, dal Santos potrebbe arrivare Lucas Verissimo, ma i dirigenti granata stanno trattando anche un altro centrale brasiliano: Gleison Bremer, classe 1997, di proprietà dell'Atletico Mineiro.



La trattativa per il giovane difensore è già avviata, il Torino ha offerto al club sudamericano 2 milioni di euro per il cartellino di Bremer: ora si attende una risposta da parte dell'Atletico Mineiro. In passato il difensore era stato seguito anche dal direttore sportivo della Roma, Monchi.