Ha giocato dal primo minuto contro il Bologna ma si è reso protagonista di un grave errore che ha permesso alla formazione rossoblù di passare in vantaggio: parliamo di Luca Gemello, portiere di riserva del Torino ma promosso a titolare da Ivan Juric nell'ultima partita.



L'estremo difensore ha il contratto in scadenza a fine stagione e ora la società granata dovrà decidere se rinnovarglielo oppure no.