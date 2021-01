Il Torino è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa giocare al fianco di Andrea Belotti: il dt Davide Vagnati sta da tempo seguendo Christian Kouamé ma la Fiorentina non sembra intezionata a cedere il giocatore, è così che ora la prima scelta è Sam Lammers.



L'Atalanta sembrerebbe disposta ad aprire alla cessione del centravanti ma solamente in prestito secco, il Torino vorrebbe invece avere un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo del centravanti a fine stagione. La trattativa è in corso: Vagnati cercherà di arrivare al più presto a un accordo, anche perché in caso di arrivo di Lammers con ogni probabilità Federico Bonazzoli sarà lasciato partire.