Si è chiusa la sessione invernale di calciomercato e le venti squadre di serie A hanno tutte definito la propria rosa. Il Torino non ha messo a segno nessun in colpo in entrata ma ha sfoltito ancora di più una rosa già corta: con le partenze in prestito di Lyanco, Edera e Damascan, oltre che l'addio di Soriano sono ora solamente venti i calciatori a disposizione di Walter Mazzarri per terminare il campionato di serie A.



Dei venti calciatori che compongono ora la rosa di Mazzarri, tre sono portieri: l'allenatore granata da qui alla fine stagione potrà contare solamente su diciassette giocatori di movimento.