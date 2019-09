Contro il Milan, per la prima volta dopo il reintegro in squadra, Nicolas Nkoulou è tornato a far parte dell'elenco dei convocati di Walter Mazzarri. Il difensore non è sceso in campo ma si è accomodato in panchina dove è rimasto per tutta la partita. Nel prossimo turno, quando il Torino sarà ospite del Parma, il centrale camerunese potrebbe però tornare a far parte della formazione titolare.



Nella posizione di centrale della difesa a tre Lyanco non ha convinto nemmeno contro il Milan, per questo motivo al Tardini Nkoulou potrebbe tornare a riprendersi il posto in squadra.