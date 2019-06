Ora che il passaggio di Gianluca Petrachi alla Roma è diventato ufficiale, il Torino è al momento senza un direttore sportivo. Il posto da ds non è destinato a restare vacante per molto tempo: in casa granata si attende infatti l'ufficializzazione della nomina di Massimo Bava a nuovo direttore sportivo.



"Il Torino Football Club comunica di aver concordato con il Direttore sportivo Gianluca Petrachi la rescissione del contratto in scadenza il 30 giugno 2020. La Società ringrazia Gianluca Petrachi per il contributo nella crescita del Club in questi dieci anni con l’augurio di buon lavoro nel prosieguo della sua carriera". Con questo comunicato il Torino ha comunicato l'addio di Petrachi.