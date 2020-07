Il pareggio di ieri sul campo della Spal ha permesso al Torino di ottenere l'aritmetica salvezza. Ora il mercato può entrare nel vivo. Il primo acquisto che il direttore tecnico Davide Vagnati sarà quello del centrocampista Giacomo Bonaventura.



Bonaventura, come è noto, è in scadenza di contratto con il Milan e non rinnoverà. Il Torino da tempo ha avviato la trattativa con il procuratore del giocatore, Mino Raiola: per portare avanti la trattativa era però necessario che prima la squadra di Longo conquistare la matematica salvezza. Ora l'affare può procedere.