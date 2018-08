Fra poche si scoprirà se M'Baye Niang nella prossima stagione continuerà a indossare la maglia del Torino o se invece vestirà la casacca di qualche altra squadra. L'attaccante senegalese è sul mercato ma, al momento, sulla scrivania del presidente Urbano Cairo non è ancora arrivata nessuna offerta per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore.



Il Nizza è la società che più ha cercato il giocatore franco-senegalese, ma l'offerta per averlo in prestito è stata respinta: il Torino vuole infatti cedere Niang solamente a titolo definitivo. L'ex giocatore del Milan continua comunque a essere nel mirino del club francese, si è invece defilata la Sampdoria.