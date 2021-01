Ottavo esonero in carriera per Marco Giampaolo. Dopo quello dell’anno scorso dal Milan, è in arrivo anche quello dal Torino: Ecco tutti gli addii anticipati:









2006-2007 Cagliari (Serie A) - Esonerato a dicembre e richiamato a febbraio, poi 17°



2007-2008 Cagliari (Serie A) - Esonerato all'11^ giornata



2009-2010 Siena (Serie A) - Esonerato alla 10^ giornata



2010-2011 Catania (Serie A) - Esonerato alla 20^ giornata



2011-2012 Cesena (Serie A) - Esonerato alla 9^ giornata



2013-2014 Brescia (Serie B) - Esonerato alla 6^ giornata



2019-2020 Milan (Serie A) - Esonerato alla 7^ giornata