C’è di nuovo la Serie A all’orizzonte di Simone Zaza: l’ex attaccante della Juventus, ora in forza al Valencia, gradirebbe il ritorno in Serie A, ancora una volta a Torino ma non tra i bianconeri. Ad aspettare l’attaccante ci sono i granata, con Urbano Cairo pronto a puntare Zaza per portarlo al fianco di Andrea Belotti. In attesa di sviluppi sul fronte Ljajic, la cui cessione potrebbe aprire le porte al lucano, i bookmaker sono ottimisti, visto che l’arrivo di Zaza alla squadra di Mazzarri è offerto a 2,00 sul tabellone Sisal Matchpoint. Il Napoli, intanto, starebbe lavorando per arrivare a Belotti; in questo caso, però, la quota dell’affare sale a 3,00.