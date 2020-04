Il Torino ha versato nelle casse del Genoa 1 milione di euro in più per l'acquisto di Armando Izzo. Lo si evince dal bilancio del 2019 della società granata nel quale è specificato che la spesa aggiuntiva è dovuta: "​alla maturazione di un premio di rendimento in relazione al trasferimento del calciatore Armando Izzo".



In totale, secondo quanto riportato nel bilancio della società granata, per acquistare il cartellino di Armando Izzo il Torino ha speso quindi una cifra superiore ai 10 milioni di euro.