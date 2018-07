Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere di Torino parlando, tra le altre cose, di Walter Mazzarri, suo ex allenatore in azzurro.



Queste le sue parole: "Non dimenticherò quello che ha fatto a Napoli: lavorare con lui è stato importante. Parla coi giocatori a quattr’occhi, vuole il confronto ed è chiaro quando ti parla. Non prende in giro nessuno. Spiegava sempre quel che voleva. Per un giocatore è importante, come vedere che il tuo allenatore si sveglia al mattino e pensa al calcio e va a dormire la sera pensando a tutto il lavoro della giornata. Lavorare con lui è stato… stimolante. Mazzarri è un tecnico che sperimenta, ha un modulo base ma ha sempre saputo adattarsi ai giocatori. È una delle sue qualità, che ha migliorato nel tempo: sa bene che il calcio moderno non può basarsi su una sola idea di gioco. Walter è onesto: il Torino crescerà ancora, cura la difesa, solo per attaccare al meglio. Europa possibile e Belotti vale anche 30 gol".