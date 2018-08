Durante la preparazione estiva Vittorio Parigini era stato una delle più belle sorprese in casa Torino. L'attaccante cresciuto proprio nel vivaio granata ha ben figurato anche nell'inedita posizione di esterno sinistro di centrocampo tanto che, considerate le difficoltà avute dai dirigenti granata nell'acquistare un terzino (Ola Aina è arrivato solamente negli ultimi giorni di mercato dopo che le trattative per i vari Bruno Peres e Junior Firpo non erano andate a buon fine), la sua cessione che sembrava essere certa non è avvenuta.



Ora, però, le convincenti prove di Aina in questo inizio di campionato rischiano di far diminuire ancora di più gli spazi a disposizione di Parigini e per questo motivo il calciatore potrebbe essere ceduto nella sessione di gennaio del calciomercato.