Vittorio Parigini, attaccante del Torino, canterano granata, ora con l'Italia Under 21, parla al Corriere di Torino: "Se mi aspettavo di rimanere al Torino? Ho fatto di tutto per strappare la conferma. Sapevo che era difficile e so che c’è poco spazio, ma ho intenzione di giocarmela. Ho tempo. Spero di avere qualche spezzone di gara a disposizione. Bernardeschi ha detto che ormai per lui un minuto conta come una partita intera? Sono pienamente d’accordo: mi bastano anche 4 minuti di recupero per dimostrare di poter essere utile al Toro. Per adesso ringrazio Mazzarri: ci sta mettendo del suo per farmi migliorare nella fase difensiva, qualcosa a cui mi dedicavo meno. Grazie a lui mi sto completando".