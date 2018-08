Vittorio Parigini è sempre più vicino alla permanenza al Torino. Quando mancano ormai circa un'ora alla chiusura della sessione estiva di calciomercato, le possibilità che l'attaccante cresciuto proprio nel vivaio granata possa cambiare squadra si stanno riducendo sempre di più.



Parigini, all'inizio di questa sessione di mercato, era stato cercato dall'Udinese e il Torino aveva provato a inserirlo come contropartita tecnica per arrivare al centrocampista Antonin Barak: l'affare non è però andato a termine e Parigini sembra ora destinato a restate in granata, almeno fino a gennaio.