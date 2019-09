Per Vittorio Parigini questo inizio di stagione è stato più complicato del previsto. L'attaccante, dopo essere stato costretto a saltare l'Europeo Under 21 per un'operazione di ernia, sta ora faticando a ritagliarsi uno spazio nel Torino: ha tempo tre mesi per convincere Walter Mazzarri altrimenti verrà ceduto.



Se entro gennaio Parigini non dovesse riuscire a conquistarsi uno spazio importante in squadra, con ogni probabilità nel mercato di riparazione lascerà la squadra granata. Ricordiamo inoltre che il suo contratto con il Torino scadrà il prossimo 30 giugno.