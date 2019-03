Terminato l'impegno con la Nazionale Under 21, Vittorio Parigini ieri è tornato ad allenarsi al Filadelfia agli ordini di Walter Mazzarri. Ai microfoni di Torino Channel l'attaccante ha parlato proprio del suo allenatore, oltre che del ct Di Biagio.



"Mazzarri lo ringrazierò per sempre perché mi ha dato la possibilità di rimanere al Torino. Non ci ero riuscito negli altri anni un po’ anche per colpa mia, avevo la necessità di fare esperienza. Lui mi ha confermato e poi mi ha insegnato un nuovo ruolo. Per me è un mister-papà. Anche Di Biagio mi ha sempre convocato in Under 21 anche quando ero sotto-età. Poi stiamo sempre in contatto, mi chiama e mi dà consigli. Sono grato anche a lui".