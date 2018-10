Vittorio Parigini è stato uno dei giocatori che maggiormente si è messo in luce nell'amichevole giocata ieri a Udine dall'Italia Under 21 contro il Belgio. Nonostante la sconfitta, l'attaccante è stato tra i migliori in campo nella formazione azzurra. Nel post partita il calciatore del Torino ha svelato un retroscena di mercato risalente nell'ultima sessione di mercato.



"L’interesse dell’Udinese? Ho avuto la possibilità di venire a Udine poi mi sono imposto nel Torino e sono felicissimo di questo dopo tanti anni di prestito” ha raccontato Parigini che, proprio in Udinese-Torino, ha fatto il suo esordio in maglia granata.